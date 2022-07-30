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Семак — о разгроме «Локомотива»: игра на встречных курсах

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Семак — о разгроме «Локомотива»: игра на встречных курсах
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше. Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» разгромил «Локомотив» на своём поле со счётом 5:0. 

Мячи забили Вендел (63-я минута), Клаудиньо (75-я), Иван Сергеев (81-я, 92-я) и Зелимхан Бакаев (91-я, пенальти).

«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» (два очка) занимает 12-е место.

«Зенит» в четвёртом туре сыграет на выезде в Грозном с «Ахматом» 6 августа. «Локомотив» в тот же день проведёт матч на выезде с «Краснодаром».

Ранее «Факел» сыграл вничью с «Динамо» в третьем туре РПЛ.

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