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Тренер «Локомотива» назвал чёрным день разгрома от «Зенита»

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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал разгромное поражение от петербургского «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Тренер «Локомотива» назвал чёрным день разгрома от «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Это чёрный день для «Локомотива». Команда очень старалась, у нас были большие планы на игру. Не воспользовались своими моментами в первом тайме. Должны были уйти на перерыв с преимуществом», — цитирует тренера РИА Новости.

Он подчеркнул, что футболисты «Зенита» очень сильны индивидуально. По мнению Циннбауэра, игроков столичной команды подвела реализация.

«Зенит» заслужил победу. Однако счёт не отражает того, что было на поле. Слишком крупное поражение», — заключил немецкий специалист.

«Зенит» разгромил «Локомотив» на своём поле со счётом 5:0. 

Мячи забили Вендел (63-й минута), Клаудиньо (75-я), Иван Сергеев (81-я, 92-я) и Зелимхан Бакаев (91-я, пенальти).

«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» (два очка) занимает 12-е место.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.

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