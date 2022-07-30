«Зенит» разгромил «Локомотив» в третьем туре РПЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 5:0.
Мячи забили Вендел (63-я минута), Клаудиньо (75-я), Иван Сергеев (81-я, 90+2), Зелимхан Бакаев (90+1, пенальти).
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был удалён на 90-й минуте матча.
«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» занимает 12-е место.
«Зенит» в четвёртом туре сыграет на выезде с «Ахматом» 6 августа. «Локомотив» проведёт матч на выезде с «Краснодаром».
Ранее «Факел» сыграл вничью с «Динамо» в третьем туре РПЛ.