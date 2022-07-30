«Зенит» продлил беспроигрышную серию с московскими клубами до 15 матчей 

Петербургский «Зенит» нанёс разгромное поражение столичному «Локомотиву» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Клуб из Санкт-Петербурга не проигрывает в последних 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) московским командам.

Рекорд беспроигрышной серии против клубов из Москвы принадлежит столичному «Спартаку» — 29 матчей подряд в 1992—1995 годах.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Сергея Семака. Иван Сергеев оформил дубль.

«Зенит» после матча с «Локомотивом» возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.