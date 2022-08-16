В «Спартаке» заявили, что с ужасом ждут введения Fan ID

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выразил надежду, что паспорт болельщика (Fan ID) будет использоваться только на международных матчах.

«Мы с ужасом этого ждём, введения Fan ID в декабре. Надеюсь, до декабря — января будут приняты какие-то решения. Принятые решения могут быть приняты Госдумой и Правительством РФ. В данном случае постановление правительства по внедрению Fan ID на международных матчах — и всё, проблемы нет», — сказал Мележиков на YouTube-YouTube-канале «Вышли!»

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее новый президент РПЛ Александр Алаев заявил, что главной задачей лиги является возвращение болельщиков на стадионы.