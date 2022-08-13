Класс Акинфеева, значимость Карраскаля и перспективы Бакаева: главные выводы о матче «Зенит» — ЦСКА в РПЛ

«Зенит» взял верх над ЦСКА в пятом туре чемпионата России по футболу — 2:1. Подопечные Сергея Семака доминировали над оппонентом на протяжении первого тайма и вполне могли забить несколько безответных мячей, если бы не великолепная игра Игоря Акинфеева. Однако появление на поле Хорхе Карраскаля помогло москвичам перехватить инициативу и до последнего претендовать на победу. Помимо прочего, встреча запомнилась не самым удачным выступлением Зелимхана Бакаева и успешным дебютом Густаво Мантуана, ставшего автором победного гола.

У ЦСКА проявляется зависимость от Карраскаля

Одни только составы на матч между «Зенитом» и ЦСКА могли стать достойной темой для обсуждения. В преддверии центральной встречи пятого тура РПЛ хозяева потеряли одного из своих лидеров — Клаудиньо, а гости не смогли в полной мере рассчитывать на Хорхе Карраскаля, поэтому тренеры пошли на кадровые перестановки. Сергей Семак не только впервые выпустил в основе Зелимхана Бакаева, но и сделал ставку на Ивана Сергеева, предпочтя его пока так и не отличившемуся после перехода из «Сочи» Матео Кассьерре. А Владимир Федотов отрядил в старт сразу двух новичков — Мойзеса и Виктора Мендеса. Бразилец и чилиец лишь несколько дней назад подписали контракты с клубом, но уже имели возможность проявить себя в противостоянии с «Факелом».

Логично было предположить, что в отсутствие пропустившего две тренировки из-за повреждения Карраскаля именно новобранцы должны будут обеспечивать активность на левом фланге и быстрый переход из обороны в атаку. Однако уже в первом тайме стало понятно, что компенсировать отсутствие лидера красно-синих они пока не способны. Мойзес располагался слишком глубоко и физически не мог исполнять функции колумбийца, а Мендес не справлялся с поставленной задачей. В итоге армейцам приходилось полагаться либо на длинные забросы на Фёдора Чалова, либо на рывки Хесуса Медины. Но россиянин не мог справиться с высокорослыми центральными защитниками петербуржцев, а парагваец много ошибался.

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Во второй половине матча не до конца здоровый Карраскаль всё же появился на газоне «Газпром Арены». И ЦСКА сходу преобразился. Гости завладели территориальным преимуществом, стали гораздо острее как на встречных курсах, так и в позиционке, и не только сумели забить, но в определённый момент могли даже выйти вперёд. И если бы Хорхе не забрался в офсайд, то вполне мог стать творцом первой гостевой победы армейцев над «Зенитом» с 2011 года. Так или иначе, вингер не только продемонстрировал свой высочайший класс и значимость для построений Федотова, но и заставил задуматься о формировании у команды «Карраскалезависимости». С ним и без него красно-синие предстали абсолютно разными коллективами. А это не совсем хороший знак.

Бакаев не использовал свой шанс, Мантуан здорово дебютировал

Но не только Мендес не сумел воспользоваться отсутствием прямого конкурента и впечатлить главного тренера. Бакаев временами выглядел довольно неплохо и даже записал на свой счёт два удара по воротам и столько же ключевых передач, но в целом был не очень ярок. Как и ожидалось, при наличии Андрея Мостового номинальному вингеру пришлось располагаться чуть глубже — на не совсем привычной для себя позиции атакующего полузащитника. И если рывки в штрафную несли опасность, то в розыгрыше позиционных атак Зелимхан практически не участвовал. В результате дополнительная нагрузка выпала на Малкома и Вендела.

Нет, яркие отрезки в исполнении Бакаева всё же были. Когда у него возникала возможность смещаться на фланг и оказываться в привычной для него роли, он по-прежнему смотрелся довольно неплохо. Пусть он вряд ли убедил, что способен замещать Клаудиньо в роли плеймейкера, но имел шанс вытеснить из основы Мостового. Однако вряд ли это у него получится. В действиях Андрея не только было больше конструктива, так ещё и пас на Малкома в концовке первого тайма получился результативным. Благодаря этому он, если не отстоял место в старте, то как минимум не сплоховал в присутствии более звёздного экс-хавбека «Спартака».

Но есть вероятность, что уже в ближайшее время в спор Мостового и Бакаева за место в старте вклинится ещё один бразильский легионер «Зенита». Густаво Мантуан сменил Андрея на 76-й минуте и стал одним из главных героев матча. Именно его великолепный удар после смещения с фланга в стиле Арьена Роббена принёс хозяевам важнейшие три очка и не позволил гостям добыть ничью. Да и в целом его игра оставила очень приятное впечатление.

Акинфеев — всё ещё один из сильнейших вратарей страны

Пусть капитан армейцев в третьем туре подряд не смог оставить свои ворота в неприкосновенности, но в очередной раз продемонстрировал свой высочайший уровень. Если бы не фантастическая игра Игоря Акинфеева, ЦСКА вполне мог повторить судьбу «Локомотива» и пропустить от «Зенита» пять мячей. Правда, не к концу встречи, а уже к перерыву.

В общей сложности Акинфеев совершил шесть сейвов и доказал, что его ещё рано списывать со счетов, а Матвея Сафонова — нарекать сильнейшим голкипером России. Пусть в плане прыжка ветеран уже не может конкурировать с более молодым коллегой, но его реакция и выбор позиции по-прежнему на высоте.

Что касается пропущенных голов, то в обоих эпизодах винить Акинфеева довольно сложно. В первом случае исполнявший роль опорника Константин Кучаев предоставил Малкому слишком много свободы и практически без сопротивления позволил нанести удар из убойной позиции. А во втором «выстрел» Мантуана получился настолько разящим, что справиться с ним вряд ли смогло бы большинство более молодых и прыгучих вратарей мира.

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Но обилие моментов у ворот ЦСКА в очередной раз заставило задуматься не только о величии Акинфеева, но и о проблемах в обороне. Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин и Бактиёр Зайнутдинов по-прежнему не могут похвастаться сыгранностью и при этом допускают много позиционных ошибок, а решение отрядить Кучаева в опорную зону изначально показалось странным. Возможно, таким образом Федотов надеялся улучшить контроль над мячом, но план явно не сработал.

«Зенит» подтвердил статус главного претендента на золото РПЛ

Подопечные Семака хоть и провели довольно неровный матч, но всё же вновь сумели добиться важнейшей победы над прямым конкурентом и доказали, что не стоит придавать слишком серьёзного значения осечкам в противостояниях с аутсайдерами. По уровню исполнителей «Зенит» всё ещё превосходит всех оппонентов в лиге, а в ключевых встречах способен демонстрировать свой высочайший класс и добывать три очка. И это даже в отсутствие Клаудиньо — одного из лидеров команды и лучшего игрока минувшего сезона.

Если победа над терпящим крушение «Локомотивом» вряд ли стала серьёзным достижением, то победа над ЦСКА позволила гораздо более ясно оценить перспективы «Зенита». Да, сейчас петербуржцы уже не обладают ни «универсальным оружием» в лице Артёма Дзюбы, ни самой глубокой и мощной скамейкой запасных, но класса основных футболистов им более чем достаточно, чтобы доминировать над любым соперником, даже самым сильным. Это позволяет брать верх даже в тех случаях, когда свои нападающие не реализовывают 100%-ные моменты, а голкипер противника творит чудеса.

При этом, пусть «Зенит» остаётся главным фаворитом в борьбе за победу в чемпионате, неуязвимым клуб назвать нельзя. Второй тайм матча с ЦСКА стал явным тому свидетельством. Провести все 90 минут на одном уровне сине-бело-голубые не смогли, что говорит либо о проблемах с «физикой», либо о пресловутой потере концентрации. И если в этот раз повреждение Карраскаля не позволило армейцам сыграть в полную силу, то в следующий раз они могут оказать ещё большее сопротивление.