Бакаев, Мендес и Чалов сыграют с первых минут в матче «Зенит» — ЦСКА

Стали известны составы петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА на матч пятого тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

Михаил Кержаков займёт место в воротах вместо голкипера сине-бело-голубых Даниила Одоевского, который пропускает встречу из-за дисквалификации (в прошлом туре он был удалён с поля). Также впервые в сезоне-2022/23 в стартовый состав попал полузащитник Зелимхан Бакаев.

У ЦСКА с первых минут на поле появятся Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

«Зенит» 13 августа на своём стадионе «Газпром Арена» примет ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее Владислав Радимов ответил на вопрос, сможет ли хавбек Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.