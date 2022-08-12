Радимов: дай бог, Бакаев проявит себя в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Вопрос Сергею Семаку. Кого он предпочтёт, тот и выйдет на поле с первых минут. Да, именно Бакаев заменил бразильца в Грозном, но обратите внимание: он пока ни разу не попадал в стартовый состав «Зенита». Дай бог, тренерский штаб предоставит новичку шанс, и он окажется в состоянии проявить себя. Но спартаковское прошлое в игре с ЦСКА точно не будет иметь значения. Главное — петербуржцев ждёт матч за первое место», — сказал Радимов в интервью RT.

Ранее защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в пятом туре РПЛ.