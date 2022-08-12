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Радимов: дай бог, Бакаев проявит себя в матче с ЦСКА

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Радимов: дай бог, Бакаев проявит себя в матче с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Вопрос Сергею Семаку. Кого он предпочтёт, тот и выйдет на поле с первых минут. Да, именно Бакаев заменил бразильца в Грозном, но обратите внимание: он пока ни разу не попадал в стартовый состав «Зенита». Дай бог, тренерский штаб предоставит новичку шанс, и он окажется в состоянии проявить себя. Но спартаковское прошлое в игре с ЦСКА точно не будет иметь значения. Главное — петербуржцев ждёт матч за первое место», — сказал Радимов в интервью RT.

Ранее защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в пятом туре РПЛ.

 

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