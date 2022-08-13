Агент Мантуана считает, что «Зенит» выкупит игрока после гола в ворота ЦСКА

Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался об успешной игре футболиста в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).

«Думаю, «Зенит» выкупит Мантуана. Гол в ворота ЦСКА — просто потрясающий. Меня не удивило, что Густаво так сыграл, потому что он топ», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана. У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 21-летнего футболиста по окончании сезона-2022/23.

Ранее Мантуан рассказал, что знал о России до приезда в страну.