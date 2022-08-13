Мантуан заявил, что Путин довольно популярен в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный из «Коринтианс», рассказал, что знал о России до приезда в страну.

«Многие знакомые делились впечатлениями о ней после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия — огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные», — приводит слова Мантуана Sport24.

Он также рассказал, что президент России Владимир Путин довольно популярен в Бразилии.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 21-летнего футболиста по окончании сезона-2022/23.

«Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате московские ЦСКА и «Спартак» (по десять очков). «Сочи» (девять очков) идёт на третьем месте.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Мантуан заявил, что хочет продолжить выступать за «Зенит» после окончания аренды.