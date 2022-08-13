Мантуан заявил, что планирует остаться в «Зените» надолго

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный из «Коринтианс», заявил, что хочет продолжить выступления за команду из Петербурга после окончания аренды.

«Я планирую остаться здесь не на год, а на гораздо более долгий срок. Меня замотивировал сам «Зенит». То, чего клуб планирует достичь. Также помогло общение с бразильцами, которые здесь играют. Я вижу, как они счастливы», — приводит слова Мантуана Sport24.

Он также заявил, что хочет провести нынешний сезон максимально полезно для себя и команды.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 21-летнего футболиста по окончании сезона-2022/23.

«Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате московские ЦСКА и «Спартак» (по десять очков). «Сочи» (девять очков) идёт на третьем месте.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Мантуан рассказал, как получил предложение от «Зенита».