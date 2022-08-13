Мантуан рассказал, как принял предложение от «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный из «Коринтианс», рассказал, как получил предложение от петербургского клуба.

«Зенит» на слуху в Бразилии, здесь играют Малком и Клаудиньо. О возможности перехода я узнал, когда команда была на карантине перед матчем с «Сантосом». Мне позвонил агент и сказал, что есть такой вариант. Я сразу ответил, что готов. Хотел попробовать свои силы», — приводит слова Мантуана Sport24.

Он также заявил, что убедился в правильности выбора с первых минут в Петербурге. По его словам, его очень хорошо приняли в клубе.

«Рад оказаться в сильнейшем клубе России», — добавил Мантуан.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

«Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате московские ЦСКА и «Спартак» (по десять очков). «Сочи» (девять очков) идёт на третьем месте.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Клаудиньо.