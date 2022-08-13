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Алдонин — о травме Клаудиньо: Бакаев может воспользоваться ситуацией

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Клаудиньо, безусловно, один из лучших игроков «Зенита» в атаке. Но в обойме тренера есть игроки, которые способны заменить бразильца. Бакаев может воспользоваться ситуацией и заявить о себе в полный голос в «Зените», — цитирует Алдонина газета «Известия».

«Зенит» 13 августа на своём поле примет ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск. Команда Владимира Федотова с десятью очками делит первое место со столичным «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга (восемь очков) идёт на четвёртом месте.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

Ранее Владислав Радимов ответил на вопрос, сможет ли хавбек Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.

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