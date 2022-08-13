«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря голу Мантуана 

Петербургский «Зенит» нанёс поражение на своём поле московскому ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

В составе команды Сергея Семака мячи забили Малком (45-я минута), Густаво Мантуан (85-я). У ЦСКА отличился Фёдор Чалов (63-я, пенальти).

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, объяснил, почему футболист не вышел в стартовом составе на матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».