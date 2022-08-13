Масалитин: ЦСКА мог добыть ничью при правильном судействе в матче с «Зенитом»
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«Осталось двоякое чувство, потому что в первом тайме было полное разочарование. Во втором тайме с выходом Карраскаля пошла совсем другая игра. При нормальном судействе ЦСКА мог добыть ничью», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».
По его словам, футболистам армейской команды надо было «плотнее сидеть на ногах соперника и не давать им разворачиваться».
Игра, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.
Главный арбитр матча Павел Кукуян после просмотра VAR отменил из-за положения вне игры гол Никиты Ермакова (82-я минута), который мог вывести ЦСКА вперёд. В итоге «Зенит» одержал победу благодаря мячу Густаво Мантуана (85-я).
Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал отменённый гол ЦСКА в матче с «Зенитом».