В умелых руках: как раскрывается Чалов после прихода Федотова в ЦСКА

Выступление Фёдора Чалова можно назвать одним из самых приятных сюрпризов старта сезона-2022/23. В прошлом году нападающий выпал из основы ЦСКА, а весенний отрезок провёл в аренде в Швейцарии и поначалу не рассматривался в качестве основного кандидата на позицию центрфорварда. Однако Владимир Федотов не только предпочёл его своему бывшему подопечному Антону Заболотному, но и подобрал оптимальную роль, раскрывшую его сильные стороны.

За последние несколько лет Фёдор Чалов успел пройти путь от одного из самых многообещающих нападающих России и лучшего бомбардира РПЛ до футболиста, который с трудом проходит в состав в своей родной команде. Внезапно возникшие проблемы с реализацией заставили тренеров задуматься о новой позиции для подопечного. Его пробовали в роли второго форварда и вингера, а затем и вовсе отправили в аренду в «Базель». Поездка в Швейцарию оказала положительное влияние, но по-настоящему привести спортсмена в чувство сумел лишь новоиспечённый тренер ЦСКА Владимир Федотов. Под началом нового наставника Чалов провёл четыре официальных матча и в двух из них отметился полезными действиями, которые отражены в статистике. Сначала он эффектно замкнул передачу тривелой Максима Мухина во встрече с «Пари НН», а затем поучаствовал в двух голевых атаках в противостоянии с «Факелом». Сначала ассистировал Константину Кучаеву, а затем сам пробил в ближний угол, застав врасплох вратаря гостей Илью Свинова.

На первый взгляд, достижения Фёдора нельзя назвать особенно впечатляющими. Кого можно удивить тремя очками по системе «гол + пас» в матчах с номинальными андердогами, когда вся лига демонстрирует рекордные показатели по результативности? Но в его случае необходимо учитывать, что за половину прошлого чемпионата нападающий суммарно отличился всего тремя мячами и двумя передачами за ЦСКА, да и в «Базеле» не был суперпродуктивен (4 + 2). Более того, отъезд в Швейцарию состоялся на фоне жёсткого кризиса, проигрыша конкуренции Антону Заболотному и потери доверия со стороны Алексея Березуцкого, отчаявшегося встроить его в систему.

Всё началось с падения уровня реализации, возникшего сразу по окончании рекордного для Чалова сезона-2018/19. Тогда он наколотил 15 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ, а потом как отрезало. В следующем чемпионате Фёдор отличился лишь восемь раз, хотя модель xG прогнозировала ему на 64% точных ударов больше (12,56), через год ситуация также не сильно изменилась (7/9,64). И хотя он оставался относительно полезным, большинство фанатов запоминали исключительно его промахи из самых удобных положений, стоившие его команде важных очков, а ему — уверенности.

Как итог, сначала верить в спортсмена перестал Виктор Гончаренко, а затем поочерёдно Ивица Олич и Алексей Березуцкий. Демонстрацией этого было хотя бы подписание возрастного Хосе Соломона Рондона, последние полтора года защищавшего цвета китайского «Далянь Про». Более того, приезд венесуэльца заставил специалистов пойти на эксперименты. Примерно в тот период Чалов стал чаще появляться на фланге, что ему категорически не подходило. Если среди форвардов он выделялся подвижностью, то на фоне вингеров смотрелся медлительным и не мог совершать скоростные рывки на 30—40 метров, как те же Чидера Эджуке или Хорхе Карраскаль. В итоге, на краю атаки он выходил суммарно 12 раз за три неполных сезона в ЦСКА, и хотя поначалу неплохо проявлял себя (2 + 1 в двух встречах), то потом сник и впоследствии не отметился ни одним результативным действием.

Перед началом нынешнего первенства было достаточно поводов сомневаться в перспективах Чалова в ЦСКА. В прошлом соревновательном году он довольно невыразительно выступал в России и не блистал в Швейцарии, при этом конкуренция за позицию основного нападающего лишь усилилась. Из аренды вернулся Адольфо Гайч, никуда не делся Заболотный. И поначалу именно Антона считали фаворитом на попадание в стартовый состав. Хотя бы по той причине, что ранее тот уже имел опыт сотрудничества с Федотовым, следовательно, отлично знал его требования. Однако наставник не просто сделал ставку на Фёдора, но сумел подобрать ему роль, максимально использующую его способности.

Пусть номинально Чалов и выходит на острие атаки, но он не форвард штрафной, а по своим перемещениям скорее напоминает «ложную девятку». Нет, забегания никуда не делись (достаточно вспомнить его гол «Пари НН»), но в большей степени он предпочитает действовать у границы площади и помогать партнёрам в заключительной фазе развития атаки. И для этого у него есть все необходимые качества. Несмотря на не самые выдающиеся габариты, он отлично играет спиной к воротам, своевременно стягивается в центр и обладает хорошим коротким пасом. Всё это он продемонстрировал в противостоянии с «Факелом», когда сначала здорово занял позицию и откатил под удар Константину Качаеву, а затем выиграл борьбу на втором этаже и принял участие в комбинации, завершившейся издевательской подкидкой Хорхе Карраскаля.

По сути, сейчас Чалов напоминает Роберто Фирмино — не самого забивного форварда, но при этом крайне важного в плане организации атак. За последние годы бразилец стал олицетворением понятия «ложная девятка» и неотъемлемой частью «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Именно его работоспособность, умнейшие смещения в глубину и действия в подыгрыше во многом и помогли так раскрыться Мохамеду Салаху и Садио Мане. И сейчас Фёдор выполняет похожие функции в ЦСКА, расчищая пространство и помогая пополнять свой бомбардирский счёт тем же Карраскалю, Кучаеву и Хесусу Медине.

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Всё это лишний раз заставляет говорить о тренерских качествах Федотова. В последние годы он преимущественно работал с ярко выраженными центрфорвардами, в основном специализировавшимися на игре в штрафной. В «Сочи» под его руководством выступали те же Заболотный, Марко Дуганжич и Матео Кассьерра (пусть и чуть более универсальный), а в «Оренбурге» — Джордже Деспотович. Наверняка многие предполагали, что в ЦСКА он не отойдёт от излюбленной модели и вновь поместит на остриё габаритного футболиста, но наставник продемонстрировал гибкость. Он не стал пытаться адаптировать Чалова под свои стандарты, а учёл его сильные стороны и сделал на них акцент. Именно поэтому сейчас нападение армейцев смотрится так интересно, а сам Фёдор постепенно возвращается на некогда привычные показатели.

Безусловно, сложно предположить, сумеет ли Чалов развиваться в этой роли и в будущем и как это скажется на его реализации. Если верить статистике, пока ему удаётся поддерживать её на достаточно высоком уровне, пусть о таком понятии, как overperformance речи и не идёт. Но главное, насколько органично он смотрится в тройке нападения и какую пользу приносит. И если он будет и впредь оказывать такое влияние на игру красно-синих, то пару лишних промахов ему можно будет и простить.

В этом плане любопытно будет понаблюдать за его выступлением в матче пятого тура с «Зенитом» — действующим чемпионом страны, в последних четырёх встречах с которым он не набрал ни одного балла по системе «гол + пас». По сути, это станет важнейшим испытанием не только для самого форварда, но и в целом ЦСКА, который уже сейчас называется одним из главных конкурентов сине-бело-голубых за золото чемпионата. И если Чалов здорово проявит себя в ходе этого противостояния, то подтвердит, что серия удачных игр с аутсайдерами не была случайностью.