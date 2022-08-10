По примеру Кейна: как Абаскаль пытается превратить Соболева в универсального нападающего

Александр Соболев стал одной из главных звёзд матча 4-го тура РПЛ. Нападающий «Спартака» не только впервые в карьере отметился двумя результативными передачами за игру, но в целом играл более значимую роль в организации атак, что несвойственно представителям его амплуа. Как Гильермо Абаскаль старается развить подопечного и, возможно, сделать из него российскую версию Гарри Кейна — в материале RT.

По окончании матча четвёртого тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» у болельщиков и экспертов появилось достаточно тем для обсуждения. Одни заговорили о чемпионских перспективах красно-белых, другие — о возможной на тот момент отставке главного тренера екатеринбуржцев Игоря Шалимова, третьи — о тяжести повреждения Виктора Мозеса и влиянии, которое его потеря может оказать на москвичей. В связи с этим чуть меньше внимания было уделено Александру Соболеву. На прошедшей встрече нападающий хоть и упустил несколько голевых моментов, но проявил себя в роли диспетчера и в целом исполнял несколько иные функции, чем обычно.

Конечно, Соболева никогда нельзя было назвать исключительно форвардом штрафной. Даже на ранних этапах выступления за «Спартак» он часто опускался в глубину и участвовал в продвижении мяча. Но до нынешнего сезона это было обусловлено скорее стилем команды, чем его личным стремлением. Что при Доменико Тедеско, что при Руе Витории с Паоло Ваноли коллектив делал ставку на скоростные контратаки и использовал Александра в качестве одной из основных опций при переходе из одной фазы игры в другую. В результате он нередко получал пас ещё в середине поля, после чего либо сам тащил его вперёд, либо адресовал партнёрам.

Но до этого КПД оставлял желать лучшего. В двух предыдущих сезонах Соболев записывал на свой счёт по четыре результативные передачи, да и в целом старался чаще сам бить по воротам, чем выводить на ударную позицию одноклубников. Поэтому его действия во встрече с «Уралом» так бросились в глаза. В первом тайме Александр впервые в карьере оформил ассистентский дубль и завершил 45-минутку в статусе лидера по числу ключевых пасов (спровоцировавших опасный момент). Даже главный плеймейкер красно-белых Квинси Промес создал меньше.

Во втором тайме Соболев явно вспомнил, что ещё не нанёс ни одного удара по воротам «Урала», и сосредоточился на этом аспекте, но это лишь немного смазало впечатление от его выступления. Наверняка этому поспособствовало и появление на поле Михаила Игнатова — атакующего полузащитника, предпочитающего располагаться в центре, а не на фланге, как Мозес. Из-за этого изменились и функции Александра. Если до этого он фактически исполнял роль центрфорварда в тройке, то после этого вместе с Промесом выдвинулся чуть вперёд, предоставив соотечественнику больше пространства.

«Мы используем схему с двумя нападающими, а Соболев отлично распоряжается тем пространством, которое у него появляется. Мы играем в комбинационный футбол. Важно сохранять эту динамичность, которую мы показываем сейчас, и в следующих матчах, чтобы наши нападающие были разносторонними — могли и пробить по воротам, завершив эпизод, и отдать результативный пас», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

После этой встречи некоторые поспешили провести аналогии между Соболевым и Артёмом Дзюбой, в своё время также эволюционировавшем из сугубо завершителя в разнопланового форварда, способного как забивать, так и помогать делать это партнёрам. В частности, на это указал известный комментатор Геннадий Орлов.

«Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать. Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определённое сходство есть. Да, чем-то напоминает. Но Дзюба всё же потехничнее. Он всё-таки прошёл спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев — барнаульский. Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов. Абаскаль их здорово подвёл к сезону. Один совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Но не только два голевых паса дали повод заговорить об изменившихся функциях Соболева и намерении Абаскаля сделать из него более универсального нападающего, способного приносить команде пользу как в заключительной фазе атаки, так и в её развитии. Скорее рассуждать об этом позволяет то, как изменилось движение Александра. Как и Дзюба на протяжении последних сезонов, он активно смещался на фланг и в центр поля, причём делал это в ситуации, когда «Спартак» владел колоссальным территориальным преимуществом и осаждал штрафную «Урала».

Следует обратить внимание на два параметра. Во-первых, количество касаний мяча Соболевым — для представителя своего амплуа его задействовали очень часто (45 раз). Если брать в расчёт вторую часть прошлого сезона и начало нынешнего, то больше он оказывался вовлечён в игру в матчах с тем же «Уралом» (47) и «Арсеналом» (55), состоявшихся весной. Но это легко объяснить, ведь тогда он провёл на поле все 90 минут, а на этот раз ограничился 67.

Для сравнения, среди выходивших на поле в основе центрфорвардов превзошли его лишь Фёдор Смолов (46) и Максим Глушенков (57). Но положение экс-футболиста сборной России при Славише Йокановиче заметно изменилось, вследствие чего тот стал всё чаще исполнять роль «ложной девятки» и опускаться в середину, а второй всегда тяготел к флангу и не считался нападающим штрафной.

Во-вторых, любопытно и то, в какой именно зоне Соболев больше обычного встречался с мячом. Чаще всего он вступал в игру на правом фланге — в радиусе 20 м от центрального круга. И это свидетельствует не только о его активном участии в развитии быстрых контрвыпадов, но также глубокой вовлечённости в комбинационную игру и участии в контрпрессинге. Примерно из этой зоны он совершил рывок и организовал первый гол, а в моменте со вторым находился чуть выше, но примерно на том же расстоянии от боковой линии.

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Но в этом плане он напоминает скорее не Дзюбу, смещавшегося на край уже в ходе развития позиционных атак, а Гарри Кейна времён выступления на чемпионате Европы по футболу. К этому моменту англичанин уже успел попробовать себя в новой роли в «Тоттенхэме», а затем продемонстрировал это в матчах за «трёх львов». На Евро он предстал универсальным футболистом, способным гармонично смотреться как в подыгрыше, так и завершении, барражируя по всему фронту атаки.

Хотя на Евро Кейн ни разу не ассистировал партнёрам, но часто именно его удачные решения приводили к возникновению опасных эпизодов у ворот противника. Он занял 19-е место среди всех участников турнира по этому показателю при пересчёте на 90 минут (0,7), а среди коллег по амплуа уступил лишь Роланду Шаллаи, Мемфису Депаю, Александеру Исаку, Андрею Крамаричу и Харису Сеферовичу. Но с учётом результативности сборной Англии на первенстве, этому вряд ли стоит удивляться. Гарет Саутгейт по максимуму сдерживал подопечных и делал акцент на оборону.

Не исключено, что в идеале Абаскаль хотел бы видеть что-то подобное в исполнении Соболева. По крайней мере, выступление во встрече с «Уралом» явно указывает на попытки расширить его функционал и сделать более универсальным нападающим, чем раньше. Пока сложно сказать, как его роль будет меняться в будущем и окажет ли на это влияние тяжёлая травма Мозеса. Отсутствие нигерийца может заставить наставника изменить расстановку. А в формации с двумя форвардами такие манёвры Александра могут быть не так уместны.