«Чемпионат»: «Урал» договорился с Гогниевым о назначении на пост главного тренера

Экс-тренер «Алании» Спартак Гогниев в ближайшее время возглавит «Урал».

«Урал» договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба, сообщает источник «Чемпионата».

Уточняется, что соглашение между клубом и тренером будет подписано в ближайшее время.

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.

«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее в «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрана.