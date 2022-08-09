«Чемпионат»: «Урал» договорился с Гогниевым о назначении на пост главного тренера
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«Урал» договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба, сообщает источник «Чемпионата».
Уточняется, что соглашение между клубом и тренером будет подписано в ближайшее время.
8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.
«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.
Ранее в «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрана.