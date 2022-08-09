Источник: бывший тренер ЦСКА Гончаренко возглавит «Торпедо»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Торпедо».

Об этом сообщает агент Антон Смирнов в Telegram-канале.

9 августа стало известно, что Бородюк может быть уволен после матча с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата. Игра пройдёт 14 августа в 17:30 мск.

Напомним, что российский специалист работает в клубе с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2023 года.

«Торпедо» после четырёх туров набрало одно очко и занимает 15-е место в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном уходе Бородюка с поста наставника московского «Торпедо».