Игнатьев: отставка Бородюка из «Торпедо» ударит по престижу людей, которые его приглашали

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном уходе Александра Бородюка с поста наставника московского «Торпедо».

«Я такие отставки не понимаю. За четыре тура очень сложно сформировать состав, сделать такую боеспособную единицу, которая могла бы давать результат. Отставка Бородюка бьёт по престижу людей, которые приглашали его в «Торпедо», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

9 августа стало известно, что Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата.

Напомним, что российский специалист работает в клубе с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2023 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в «Торпедо».