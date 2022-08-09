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Черевченко высказался о возможном продолжении карьеры в «Торпедо»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в «Торпедо».
Черевченко высказался о возможном продолжении карьеры в «Торпедо»
  • РИА Новости

«Интерес со стороны «Торпедо»? Со мной на связь никто не выходил, и конкретных предложений по работе мне не поступало», — цитирует Черевченко Sport24.

По словам специалиста, с ним связывались клубы из стран ближнего зарубежья, Средней Азии, среди которых есть команда из Узбекистана.

По информации СМИ, в «Торпедо» раздумывают над увольнением главного тренера Александра Бородюка. Он работает в клубе с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2023 года.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды.

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