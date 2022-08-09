военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терюшков подтвердил уход Юрана с поста главного тренера «Химок»

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды.
Терюшков подтвердил уход Юрана с поста главного тренера «Химок»
  • РИА Новости

«По обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Он также добавил, что изначально стороны договаривались о краткосрочном сотрудничестве, чтобы сохранить путёвку в РПЛ. Он отметил, что в скором времени специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Юран будет уволен из «Химок» из-за невыпуска на матч с «Ростовом» сына Туфана Садыгова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить