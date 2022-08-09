Терюшков подтвердил уход Юрана с поста главного тренера «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды.

«По обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Он также добавил, что изначально стороны договаривались о краткосрочном сотрудничестве, чтобы сохранить путёвку в РПЛ. Он отметил, что в скором времени специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Юран будет уволен из «Химок» из-за невыпуска на матч с «Ростовом» сына Туфана Садыгова.