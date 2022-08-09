Источник: Юран будет уволен из «Химок» из-за невыпуска на матч с «Ростовом» сына Садыгова
Как сообщает Telegram-канал «ФНЛ с Ильёвым», после матча между наставником подмосковного клуба и главным инвестором клуба Туфаном Садыговым произошёл конфликт из-за того, что Илья Садыгов всю игру просидел на скамейке запасных.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее бывший главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко высказался о возможном уходе Сергея Юрана.