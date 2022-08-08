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Черевченко: не вернусь в «Химки», если позовут обратно

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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о возможном уходе Сергея Юрана из подмосковного клуба.
Черевченко: не вернусь в «Химки», если позовут обратно
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Впервые слышу, что Юран уходит. Я не вернусь в «Химки», если позовут обратно», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

8 августа стало известно, что инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера.

По информации СМИ, возглавить «Химки» может помощник наставника сборной России по футболу Николай Писарев.

Ранее сообщалось, что Юран может возглавить екатеринбургский «Урал».

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