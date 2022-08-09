После успешного старта: почему Юран в третий раз ушёл из «Химок»

Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок» спустя шесть месяцев после назначения. Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. По его словам, стороны изначально не планировали долгосрочное сотрудничество, а отставка не связана с возможным конфликтом между специалистом и инвестором команды Туфаном Садыговым. Почему коллектив сменил наставника после лучшего старта в РПЛ в истории — в материале RT.

За двое суток в РПЛ произошли сразу две тренерские отставки. Но если о возможном уходе Игоря Шалимова из «Урала» говорилось сразу по окончании встречи со «Спартаком», то расставание с Сергеем Юраном вызвало удивление. Под его руководством «Химки» более чем достойно смотрелись на старте сезона, а после четырёх туров располагались в верхней части турнирной таблицы и демонстрировали добротный футбол. Поэтому многие и посчитали, что расторжение договора со специалистом спровоцировано не выступлением команды, а другими, скрытыми причинами.

Впервые слухи об отставке Юрана появились накануне, а подтверждение последовало спустя сутки. В эфире телеканала «Матч ТВ» об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. По его словам, стороны изначально не планировали сотрудничать на протяжении длительного времени.

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», — заявил Терюшков.

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Однако в объяснения члена набсовета «Химок» верится с трудом. В футболе предсезонка имеет огромное значение, поэтому большинство функционеров стараются определиться с тренером до её начала, чтобы дать тому возможность познакомиться со спортсменами, оценить их потенциал, приспособить к определённой игровой модели. Зачастую даже несколько упущенных недель могут крайне негативно повлиять на перспективы команды в чемпионате. Например, именно за это летом критиковали ЦСКА, не сумевший сразу достичь договорённости с Владимиром Федотовым. И сложно представить, насколько усложняется задача, если специалист занимает свой пост уже по ходу первенства.

Допустим, в задачи Юрана действительно входило лишь сохранение прописки в Премьер-лиге и подготовка коллектива к новому чемпионату. Но почему смена рулевого не произошла раньше? Если его уход был спланирован, то зачем было ждать четвёртого тура и ставить в неловкую ситуацию его преемника? Ведь тому придётся в сжатые сроки готовить красно-чёрных к сложному противостоянию с «Ахматом», а после и вовсе проходить испытание «Локомотивом» и «Сочи». Первые наверняка пожелают реабилитироваться за провал на старте, вторые являются действующими серебряными призёрами РПЛ и смотрятся очень внушительно даже после потери ряда лидеров.

Решение кажется ещё более странным, ведь всерьёз критиковать Юрана за результаты практически невозможно. В четырёх матчах «Химки» набрали семь очков и оказались на расстоянии трёх от лидирующих ЦСКА и «Спартака». За всю историю выступлений в высшем дивизионе страны они ни разу не стартовали успешнее. И хотя большинство было добыто во встречах с равными оппонентами («Пари НН» и «Торпедо»), сенсационная ничья с «Зенитом» является серьёзным достижением.

Сложно предъявлять претензии и по игре. Красно-чёрные входят в восьмёрку сильнейших как по ожидаемым забитым, так и пропущенным мячам, а вопросы может вызывать разве что их не самый современный стиль. Подопечные Юрана не слишком активно прессингуют и уповают на разящие контратаки, но и это можно понять. Не самый звёздный подбор исполнителей не позволяет им действовать первым номером, а наличие реактивных Резиуана Мирзова и Александра Ломовицкого буквально подталкивает полагаться на их сильные стороны.

Таким образом, гораздо более логичным может показаться, что причина отставки Юрана крылась не в спортивных, а околофутбольных моментах. Доподлинно о них неизвестно, однако в СМИ ходят слухи как о возможных сложностях в отношениях между тренером и Терюшковым, так и конфликте с инвестором «Химок» Туфаном Садыговым. Так, причиной столь решительных мер в отношении наставника могло стать его нежелание ставить в состав сына функционера — Илью Садыгова. Молодой нападающий провёл четыре минуты в противостоянии с «Пари НН», после чего сначала остался на скамейке в матче с «Ростовом», а затем не попал в заявку на встречу с «Торпедо».

«Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов. Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят», — заявил Терюшков.

Также член набсовета опроверг информацию о том, что Юран мог лишиться своего поста из-за ситуации вокруг матча с «Крыльями Советов». Как отмечали в СМИ, наставник мог быть замешан в судейском скандале, а его увольнение могло помочь избежать санкций.

На данный момент подтверждения этой информации нет, как и сведений о крупной неустойке, которую клубу придётся выплатить своему бывшему рулевому. Если верить «Чемпионату», за расторжение соглашения Юран получит 35—40 млн рублей. При этом уже сейчас известен сменщик опального специалиста. Руководить командой будет ассистент Валерия Карпина в сборной России — Николай Писарев.

«В ближайшие несколько дней об этом объявим… Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», — объявил Терюшков.

В спортивном сообществе также не смогли логически объяснить желание «Химок» прекратить отношения с Юраном. Непонятным это решение назвал легендарный Юрий Сёмин, а экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров и вовсе предположил, что виной тому не выступление футболистов, а «подковёрные игры». Согласился с ним и бывший одноклубник Андрей Аршавин.

«Юрана один раз уже странным образом убирали. Не дай бог, если это случится второй раз», — сказал хавбек.

Примечательно, что Юран уже третий раз покидает «Химки». Если в 2008 году его расставание с активом прошло относительно спокойно, то в 2020-м не обошлось без скандала. Причём тогда всё произошло при похожих обстоятельствах. Под его началом команда сенсационно дошла до финала Кубка России и заняла второе место в ФНЛ, завоевав прямую путёвку в Премьер-лигу, но за неделю до старта чемпионата осталась без тренера. Причём тогда в клубе также уверяли, что решение пойти разными путями было обоюдным, а Сергей не имел претензий. Правда, его заявления говорили об обратном. Подтвердил он это и в недавнем интервью.

«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», — признавался Юран Sport24.

По его словам, некрасиво с ним поступили и после того, как стало официально известно о его уходе. Юран приехал за вещами, но поначалу его не хотели пускать на базу, аргументируя это полученными от директора стадиона указаниями.

«Дверь была заблокирована. Говорю: «У меня там личные вещи». Они: «Мы соберём». Тут уже я натурально завёлся: «Свои личные вещи я сам собираю!» — крикнул им. Терпение закончилось — ребята чуть не выбили эту дверь, и тогда её нам всё-таки открыли. Я собрал вещи и уехал», — добавил Юран.

Тем не менее это не помешало наставнику спустя два года вновь подписать контракт с красно-чёрными, причём в довольно непростой ситуации. После 18 туров «Химки» занимали 16-ю строчку в таблице и отставали от спасительного, 12-го места на пять очков, но под руководством Юрана преобразились. И хотя они не сумели избежать участия в переходных матчах, прописку в РПЛ всё же сохранили.

Несмотря на это, третий приход Юрана в «Химки» стал самым непродолжительным. На этот раз он проработал в клубе всего 5,5 месяца. Правда, это ненамного меньше, чем его предыдущие два периода пребывания в коллективе. В обоих случаях он не задерживался там дольше чем на полгода.

И частые кадровые перестановки на тренерском мостике уже можно назвать визитной карточкой подмосковного клуба. За последние пять лет в нём успели поработать восемь разных наставников, а некоторые — по несколько раз. Причём лишь Игорю Черевченко удалось продержаться более года. В октябре 2021-го он покинул команду, но вернулся уже через 25 дней. Правда, только для того, чтобы провести в ней ещё четыре игры. После этого он вновь был уволен и, судя по всему, до сих пор держит обиду на бывших работодателей.

«Я не вернусь в «Химки», если позовут обратно», — резко отреагировал Черевченко на вопрос о желании занять вакантное место.

Что касается будущего Юрана, то говорят о его потенциальном приходе в «Урал» и «Торпедо». Первый уже ищет замену Шалимову, а второй в скором времени тоже может столкнуться с необходимостью решать схожие задачи. Как сообщается в прессе, москвичи рассматривают возможность отставки Александра Бородюка, а Сергей входит в шорт-лист его потенциальных преемников. Примечательно, что, помимо него, в нём также фигурируют Черевченко и Виктор Гончаренко.