Терюшков: в течение дня-двух объявим о достигнутой договорённости с Писаревым
- РИА Новости
«С Николаем Писаревым идёт разработка о том, что он примет «Химки». Думаю, что в течение дня-двух объявим о достигнутой договорённости», — цитирует Терюшкова Sport24.
По его словам, его смущает тот факт, что специалист не имеет опыта работы в Российской премьер-лиге (РПЛ), но он надеется, что клуб сделал правильный выбор.
9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.
Ранее в «Химках» подтвердили назначение Писарева на пост наставника команды.