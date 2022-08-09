Терюшков: в течение дня-двух объявим о достигнутой договорённости с Писаревым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о назначении Николя Писарева новым главным тренером подмосковного клуба.

«С Николаем Писаревым идёт разработка о том, что он примет «Химки». Думаю, что в течение дня-двух объявим о достигнутой договорённости», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его словам, его смущает тот факт, что специалист не имеет опыта работы в Российской премьер-лиге (РПЛ), но он надеется, что клуб сделал правильный выбор.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

Ранее в «Химках» подтвердили назначение Писарева на пост наставника команды.