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В «Химках» заявили, что отставка Юрана не связана с судейским скандалом в матче с «Крыльями»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг слухи, что увольнение Сергея Юрана с поста наставника подмосковной команды связано со скандальным матчем с «Крыльями Советов» и делом судьи Алексея Матюнина.
В «Химках» заявили, что отставка Юрана не связана с судейским скандалом в матче с «Крыльями»
  • РИА Новости

«Что касается скандального матча с «Крыльями», то тут тоже никак не связано. Я не понимаю, почему скандал организовался в принципе. Какая-то странная история», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что Юран был замешан в ситуации с предвзятым судейством Матюнина, поэтому подмосковному клубу предложили уволить тренера, чтобы избежать дальнейших санкций.

Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее Терюшков подтвердил, что новым главным тренером «Химок» станет Николай Писарев.

 

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