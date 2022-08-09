В «Химках» заявили, что отставка Юрана не связана с судейским скандалом в матче с «Крыльями»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг слухи, что увольнение Сергея Юрана с поста наставника подмосковной команды связано со скандальным матчем с «Крыльями Советов» и делом судьи Алексея Матюнина.

«Что касается скандального матча с «Крыльями», то тут тоже никак не связано. Я не понимаю, почему скандал организовался в принципе. Какая-то странная история», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что Юран был замешан в ситуации с предвзятым судейством Матюнина, поэтому подмосковному клубу предложили уволить тренера, чтобы избежать дальнейших санкций.

Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее Терюшков подтвердил, что новым главным тренером «Химок» станет Николай Писарев.