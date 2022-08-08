Вслед за Шалимовым: кто из тренеров РПЛ рискует лишиться работы в ближайшее время

С момента старта сезона РПЛ прошло лишь четыре тура, однако уже произошла одна тренерская отставка, а в прессе обсуждается ещё несколько возможных. Четыре поражения подряд заставили «Урал» расстаться с Игорем Шалимовым, а генеральный директор «Локомотива» Томас Цорн был вынужден отвечать на вопросы о потенциальном увольнении Йозефа Циннбауэра. В группе риска и Александр Бородюк, чьё «Торпедо» с одним очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице.

За последние годы в чемпионате России команды нередко решались на смену тренера ещё до того, как успевали пройти одну шестую дистанции. Год назад сразу два клуба по разным причинам произвели рокировку уже после третьего тура: «Ростов» был вынужден отпустить Валерия Карпина из-за его занятости в сборной России, а «Урал» прекратил сотрудничество с Юрием Матвеевым из-за неудовлетворительных результатов. Екатеринбуржцы уступили «Краснодару» и «Сочи», а взяли очки лишь в противостоянии с «Нижним Новгородом». И хотя двое соперников входили в число лидеров, на решение президента клуба Григория Иванова это не повлияло.

Тогда «Урал» пошёл на кадровые изменения 10 августа, а в этот раз превзошёл собственное достижение. Слухи о возможной отставке Игоря Шалимова появились в СМИ сразу по окончании очередной неудачной встречи со «Спартаком». Хозяева не смогли ничего противопоставить одному из лидеров лиги, пропустив два безответных мяча. А 8 августа Иванов выступил с официальным подтверждением.

«Сегодня мы встретились и пообщались с Игорем Шалимовым. Как прошла наша встреча? Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает «Урал», — сказал Иванов «Спорт-Экпрессу».

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На старте «Урал» потерпел четыре поражения с общей разницей мячей 1:10. За всю историю чемпионата России лишь один коллектив проводил этот отрезок так же невыразительно. В сезоне-2012/13 московское «Динамо» проиграло четыре матча и пропустило девять голов, не ответив на это ни одним забитым. В итоге ещё по ходу этой провальной серии Дан Петреску сменил Сергея Силкина на тренерском мостике и впоследствии сумел исправить положение. Бело-голубые не только избежали вылета, но и финишировали седьмыми, лишь на два очка отстав от квалифицировавшегося в еврокубки «Рубина».

С «Уралом» ситуация иная, поэтому и увольнение Шалимова не кажется панацеей. В отличие от «Динамо», екатеринбуржцы не располагают футболистами калибра Кевина Кураньи, Кристиана Нобоа и Балаша Джуджака, поэтому вряд ли могли составить серьёзную конкуренцию «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару», оказавшимся в числе их оппонентов на этом этапе первенства. По сути, наставник «шмелей» заслуживает критики лишь за фиаско в матче с «Оренбургом», но и тогда обстоятельства складывались не в пользу его подопечных. На 36-й минуте они остались в меньшинстве — за фол последней надежды был удалён Лео Гогличидзе, а вдесятером посыпались.

Поэтому винить Шалимова во всех бедах коллектива не совсем логично. Пусть результаты «Урала» и выглядят удручающими, более правильным казалось предоставить специалисту возможность реабилитироваться. В следующих двух турах команду ждали встречи с противниками в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе — «Факелом» и «Пари НН», и именно по ним логичнее было бы оценивать её нынешнее состояние.

Строчкой выше «Урала» располагается «Торпедо», которому чуть больше повезло с расписанием. В первых двух турах ему попались «Сочи» и «Динамо», после чего уровень соперников заметно снизился. И если у разогнавшихся «Химок» отобрать очки не получилось, то у «Крыльев Советов» удалось вырвать ничью. И это серьёзный успех, если учитывать расстановку сил. Прошлый чемпионат самарцы завершили на восьмом месте, а по стоимости состава превосходят москвичей вдвое (€26 млн — €12,68 млн).

И хотя президент «Торпедо» Денис Маслов открыто заявляет, что говорить о прекращении сотрудничества с Бородюком пока преждевременно, предпосылки к этому есть. И в этом случае речь может идти не только о неутешительных результатах, но и заботе о здоровье специалиста. Состояние Александра Генриховича в концовке встречи с «Сочи» вызвало опасения со стороны многих журналистов и заставило всерьёз задуматься, способен ли он справляться с таким колоссальным давлением.

В любом случае пока «Торпедо» кажется одним из слабейших в РПЛ как по качеству состава, так и по игре. Если брать количество ожидаемых голов без учёта пенальти (NPxG), то по этому показателю москвичи занимают последнее место в Премьер-лиге (2,8), уступая и «Пари НН» (2,84), и «Уралу» (2,9). Нельзя назвать современным и их стиль, что качественно отличает от того же «Факела». Команда предпочитает действовать вторым номером и прессингует хуже большинства противников, что заставляет лишний раз задуматься о методах Бородюка.

Конечно, всё это можно обосновать не самым сильным подбором исполнителей и отсутствием масштабного усиления, но рассчитывать на него в будущем вряд ли стоит. Автозаводцы не обладают финансовыми возможностями, чтобы позволить себе громкие трансферы, а в этих условиях дополнительная нагрузка ложится на тренера. В определённый момент даже отсутствие претензий к наставнику может спровоцировать руководство на поиск замены. Ведь если у одного не получается заставить коллектив прыгнуть выше головы, другой может преуспеть. В этом плане достаточно посмотреть на пример «Факела», успевшего отобрать очки у «Динамо» и «Краснодара».

Но если проблемы «Урала» и «Торпедо» вряд ли вызвали у кого-то удивление, то провал «Локомотива» стал настоящим сюрпризом. Даже спортивный директор клуба Томас Цорн не стал стесняться в выражениях и откровенно назвал результаты красно-зелёных катастрофой. Такая риторика функционера подготовила идеальную почву для вопроса, может ли неудачный старт сезона повлиять на будущее главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Нет! Пока об этом не думаем. Мы видим, что команда делает шаги вперёд с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — заверил Цорн «РБ-Спорт».

Два крупных поражения подряд в матчах с прямыми конкурентами и потери очков в дуэлях с уступающими в классе оппонентами можно считать достойным поводом для обсуждения будущего специалиста в Москве. Хуже «Локомотив» стартовал лишь в сезоне-2006, когда набрал всего одно очко в четырёх матчах. Но тогда боссы сохранили доверие к Славолюбу Муслину и были за это вознаграждены. К десятому туру красно-зелёные выправили положение и вернулись в группу лидеров, а после 18-го и вовсе занимали первую строчку. Тем удивительнее было решение уволить серба после проигрыша «Москве» — первого за 19 встреч национального турнира. Тогда важную роль сыграл вылет в первом раунде Кубка УЕФА от «Зюльте-Варегема», но от этого менее неоднозначным этот шаг не становится.

Нынешняя ситуация с «Локомотивом» усложняется ещё и тем, что мало кто способен дать однозначный ответ о роли того или иного представителя штаба. Сейчас в него входят пришедший летом Циннбауэр, бывший главный тренер Заур Хапов и его ассистент Марвин Коммпер, в концовке прошлого первенства не без оснований считавшийся ведущим в дуэте. Поэтому неясно, кто из специалистов несёт ответственность за неудачное выступление команды и кому придётся покинуть столицу, если не будет прогресса.

Руководство «Локомотива» наверняка даст нынешним наставникам просуществовать какое-то время. И на то есть несколько причин. Во-первых, пример Муслина демонстрирует, что по такому короткому отрезку сложно делать взвешенные выводы об игре коллектива. Во-вторых, железнодорожники продолжают ставить во главу угла принципы, которые так ценит Ральф Рангник — экс-руководитель по спорту и развитию, по чьим методичкам и пытается развиваться клуб. Пусть сейчас прессинг не отлажен, а количество проблем зашкаливает.