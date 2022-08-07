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«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче с тремя пенальти

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«Ростов» на своём поле переиграл «Оренбург» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче с тремя пенальти
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» мячи забили Дмитрий Полоз (45-я минута, пенальти), Николай Комличенко (60-я, пенальти). У «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (69-я, пенальти).

«Ростов» (восемь очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» (три очка) идёт на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» уступили дома «Динамо» в матче РПЛ.



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