«Крылья Советов» уступили дома «Динамо» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своём поле уступили московскому «Динамо» в матче чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Славиши Йокановича.

Мячи забили Роберто Фернандес (13-я минута) и Вячеслав Грулёв (60-я).

«Динамо» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» (четыре очка) идут на десятой позиции. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее сообщалось, что «Химки» одержали победу над «Торпедо» в матче четвёртого тура РПЛ.