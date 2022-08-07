«Сочи» переиграл «Пари НН» в матче РПЛ

«Сочи» на своём поле нанёс поражение «Пари НН» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Фишт», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Александра Точилина.

В составе «Сочи» мячи забили Кристиан Нобоа (33-я минута, пенальти), Артур Юсупов (38-я). В команде из Нижнего Новгорода отличился Иброхимхалил Юлдошев (83-я).

«Сочи» (девять очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. «Пари НН» (два очка) идёт на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» уступили дома «Динамо» в матче РПЛ.