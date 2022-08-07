Проблемы с составом и борьба за выживание: почему «Локомотив» называют главным разочарованием старта сезона РПЛ

После четырёх туров нового сезона РПЛ «Локомотив» располагается на 14-м месте. Команда набрала всего два очка, не одержав ни одной победы. При этом она пропускает больше всех наряду с «Факелом» (11 мячей) и лишь дважды отличилась с игры. Серьёзно сказались на игре железнодорожников кадровые сложности. Центральный защитник Лукас Фассон получил тяжёлую травму колена, а ключевой опорник Алексис Бека-Бека перешёл в «Ниццу». В атаке же не проявляет себя Вильсон Изидор, который только раз поразил ворота соперников.

В преддверии нового сезона «Локомотив» виделся едва ли не главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, по крайней мере, явным претендентом на медали. В отличие от соперников, клуб сохранил почти всех легионеров, за исключением Яна Кухты, удержал лидеров с российским паспортом и точечно усилил проблемные позиции защитником Лукасом Фассоном и нападающими Иваном Игнатьевым и Марко Раконьяцем.

Однако первые матчи железнодорожники провалили. После четырёх туров они имеют в активе всего два очка и занимают 14-е место в таблице, располагаясь в шаге от зоны вылета. Для команды это худший показатель в национальном первенстве на данном отрезке с 2006-го, когда ведомые Славолюбом Муслиным москвичи имели в активе одно очко. А вот 11 мячей в первых четырёх турах они прежде не пропускали никогда.

Более того, по данному показателю красно-зелёные делят последнюю строчку с новичком элитного дивизиона «Факелом». Линия обороны является настоящей головной болью для Марвина Комппера и Йозефа Циннбауэра. С появлением в составе Фассона тренерский штаб наигрывал в центре защиты дуэт бразильца и Тина Едвая. Однако травма новичка спутала «Локо» все карты.

В противостоянии с «Зенитом» пару хорвату составил вернувшийся в строй после травмы Станислав Магкеев, а во встрече с «Краснодаром» — юный Марк Мампасси. В обоих случаях исход оказался печальным. От петербуржцев железнодорожники пропустили пять, а от южан — три.

В какой-то степени такое количество голов можно назвать несчастным случаем, поскольку соперникам удавалось добиться комфортного преимущества в концовке, когда москвичи оголяли тылы и шли вперёд. В Северной столице их вдобавок подвёл получивший красную карточку Дмитрий Баринов. Но к тому моменту хозяева уже довели дело до разгрома. Факт остаётся фактом: в матчах с другими претендентами на награды красно-зелёные, пропустив, рассыпались.

Причём если «Зенит» на сегодняшний день в состоянии обыграть любого соперника в РПЛ, то «Краснодар» тоже начал сезон не лучшим образом и в первых трёх турах одержал только одну победу над безнадёжным аутсайдером «Уралом», зато разошёлся миром с «Факелом» и крупно уступил «Спартаку».

Любопытно, что слабым звеном в центре защиты команды являются даже не Мампасси или Магкеев, а Едвай, имеющий опыт выступлений в Серии А и Бундеслиге. Хорват регулярно рискованно выбрасывается из оборонительной линии и допускает результативные помарки. Так, в матче с «Ростовом» именно он не удержал на подаче стандарта Николая Комличенко. В противостоянии с «Зенитом» легионер не пошёл за Матео Кассьеррой в эпизоде с первым голом, а во встрече с «Краснодаром» позволил беспрепятственно убежать к чужим воротам из центрального круга Олакунле Олусуегуну.

Не выручает партнёров и вратарь. Тренеры сделали ставку на молодого Даниила Худякова, но она себя не оправдывает. Да, в матче с «Зенитом» он несколько раз спас команду, но в целом делает это нечасто.

Согласно продвинутой статистике, в трёх первых встречах он отразил всего 50% ударов в створ. В матче с «Краснодаром» данный показатель был ещё скромнее — два сейва при пяти точных выстрелах.

К тому же голкипер успел совершить две грубейшие ошибки. Самая запоминающаяся произошла в игре с «Ростовом», когда он неудачно сыграл на выходе при подаче стандарта и позволил Даниилу Уткину расстрелять пустой створ. А в матче с «Краснодаром» Худяков не справился с дальним выстрелом Кристиана Рамиреса в ближний.

Разумеется, винить за большое количество пропущенных мячей следует не только вратаря и защитников, но и опорников. В этой зоне у коллектива также наметились серьёзные проблемы. Продав Алексиса Бека-Бека за €12 млн в «Ниццу», клуб, с одной стороны, сумел неплохо заработать, но с другой — лишился в лице француза отличного разрушителя с хорошей техникой и качественным первым пасом. Возможно, именно его не хватает «Локомотиву» в первой фазе построения собственных атак, когда требуется доставить мяч в переднюю линию.

В довершение всех бед легионер получил необязательную красную карточку в противостоянии с «Ростовом» и пропустил матч с «Зенитом», что в том числе послужило причиной разгрома. А в преддверии встречи с «Краснодаром» железнодорожники вдобавок лишились дисквалифицированного Баринова. В результате экспериментальный дуэт в опорной зоне составили 20-летний Артём Карпукас и Магкеев, которого в последнее время чаще привыкли видеть в центре защиты.

Но обвинять их в поражении сложно, ведь на протяжении большей части поединка пара россиян не уступала в центре поля оппонентам. А Станислав и вовсе в настоящий момент занимает второе место в лиге по среднему количеству перехватов (3,3). Первому претензии предъявить также невозможно, поскольку при нём на поле «Локомотив» не пропустил ни разу.

Наконец, большие сложности у красно-зелёных наблюдаются не только в разрушении, но и в созидании. В четырёх матчах они забили три мяча и опережают по этому показателю лишь располагающихся в зоне вылета «Торпедо» (два) и «Урал» (один). При этом с игры москвичи отличились дважды. В игре с «Ростовом» Антон Миранчук реализовал пенальти.

Болельщики ждали продолжения голевой феерии от Вильсона Изидора, который во второй части прошлого сезона семь раз поразил ворота оппонентов, однако пока он обошёлся лишь мячом в игре со скромным «Пари НН». Причина такого регресса лежит на поверхности. Пополнив состав коллектива, француз на эмоциях забивал даже в тех ситуациях, когда сделать это было сложно. В новом же сезоне он не блещет реализацией, хотя в среднем за игру наносит по 2,5 удара. В матче с нижегородцами нападающий, напротив, упустил несколько отличных моментов.

Не оказывают ему поддержку и Франсуа Камано с Гирано Керком, которые до сих пор не набрали ни одного балла за результативность. Миранчук однажды ассистировал партнёру, но пока смотрится бледной тенью самого себя. Весьма показательной в этом плане стала замена в перерыве встречи с «Краснодаром», в которой 11-й номер был абсолютно незаметен.

Не проявляют себя и форварды-новички. Приобретённый за €2,5 млн Раконьяц довольствуется выходами на замену в концовках и, видимо, далёк от идеальной формы. Игнатьев получил шанс в противостоянии с бывшей командой «Краснодаром», но за 82 минуты нанёс всего один удар и сделал только 19 касаний.

Разумеется, очень сильно не хватает команде Рифата Жемалетдинова, который в предыдущем розыгрыше РПЛ забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Летом полузащитник получил тяжёлую травму ахилла и выбыл на длительный срок.

А потому железнодорожникам впереди остаётся рассчитывать лишь на стандартные положения или отдельные чудо-голы, как тот, что в концовке противостояния с «Ростовом» ударом через себя в падении забил Константин Марадишвили.