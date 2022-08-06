Гуренко ответил, считает ли уход Бека-Бека потерей для «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об уходе Алексиса Бека-Бека из столичного клуба.

«По Алексису Бека-Бека у меня двоякое мнение. Видно, что у парня есть потенциал. Молодой, обученный, с хорошей школой. Если смотреть на его выступления в прошлом сезоне, то это однозначно потеря для «Локомотива». Если брать его игру в нынешнем — нет. Мне кажется, француз потерял мотивацию, действовал вальяжно, безответственно. Плюс за него дали хорошие деньги. Думаю, те молодые ребята, которые сидят на лавке, не должны быть хуже его. Как минимум отдача будет гораздо выше», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко назвал «Локомотив» одним из главных разочарований на старте сезона РПЛ.