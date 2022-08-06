Гуренко назвал «Локомотив» одним из главных разочарований на старте сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру железнодорожников на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Мне кажется, каждая линия требует усиления, причём качественного. Не для глубины состава. Но чтобы говорить о возможной селекции, надо находиться в клубе, понимать, как обстоят дела. Что касается нынешнего состава, не вижу потенциала для попадания в тройку. Если оставить за скобками «Зенит», считаю, в этом году могут выстрелить и ЦСКА, и «Спартак». Надо смотреть по дистанции, но сейчас «Локомотив» — одно из главных разочарований на старте сезона», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко высказался об игре Вильсона Изидора.

















