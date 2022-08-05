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Сёмин назвал лучший матч первых трёх туров чемпионата России

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучший матч первых трёх туров РПЛ.
Сёмин назвал лучший матч первых трёх туров чемпионата России
  • РИА Новости

«Чемпионат у нас очень эмоциональный, за счёт этого много хороших матчей. Наверное, качество футбола можно значительно улучшить, но по накалу российский футбол заслуживает интереса. Пока «Факел» — «Динамо» — лучший матч сезона, на мой взгляд, и роль болельщиков в этом очень велика. Именно они передают напряжение командам», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

«Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в третьем туре РПЛ. Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов.

Воронежский клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с двумя очками. «Динамо» занимает шестую позицию с пятью баллами. 

«Факел» в четвёртом туре проведёт домашний матч с ЦСКА 6 августа. «Динамо» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 7 августа.

Ранее в «Факеле» заявили, что не будут жаловаться на судей в ЭСК до конца сезона.

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