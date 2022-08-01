В «Факеле» заявили, что не будут жаловаться на судей в ЭСК до конца сезона

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб не будет подавать жалобы на судейство в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) до конца сезона-2022/23.

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьёзным давлением», — приводит слова Асхабадзе официальный сайт клуба.

Он также заявил, что этим решением «Факел» хочет выразить доверие органам, которые отвечают за работу судейского корпуса. По его словам, в клубе верят, что в отношении арбитров проводится большая работа, которая даст результаты.

«Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в третьем туре РПЛ. Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов.

Воронежский клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с двумя очками.

«Факел» в четвёртом туре проведёт домашний матч с ЦСКА 6 августа.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» Юрий Газзаев высказал мнение о дебюте «Факела» в РПЛ.