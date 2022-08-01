военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Факеле» заявили, что не будут жаловаться на судей в ЭСК до конца сезона

Короткая ссылка
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб не будет подавать жалобы на судейство в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) до конца сезона-2022/23.
В «Факеле» заявили, что не будут жаловаться на судей в ЭСК до конца сезона
  • РИА Новости

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьёзным давлением», — приводит слова Асхабадзе официальный сайт клуба.

Он также заявил, что этим решением «Факел» хочет выразить доверие органам, которые отвечают за работу судейского корпуса. По его словам, в клубе верят, что в отношении арбитров проводится большая работа, которая даст результаты.

«Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в третьем туре РПЛ. Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов.

Воронежский клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с двумя очками.

«Факел» в четвёртом туре проведёт домашний матч с ЦСКА 6 августа.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» Юрий Газзаев высказал мнение о дебюте «Факела» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить