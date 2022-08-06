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Гуренко: «Локомотив» пытается прессинговать, а не играть в футбол

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Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением, что столичный клуб в матчах РПЛ пытается прессинговать соперника, а не играть в футбол.
Гуренко: «Локомотив» пытается прессинговать, а не играть в футбол
  • Gettyimages.ru

«Матч вызывает огромный интерес по той причине, что ты не знаешь, чего ждать. Если с «Краснодаром» всё более-менее ясно, то с их соперниками всё сложно. Да, я вижу, что «Локомотив» пытается прессинговать, а не играть в футбол. Прессинг — это один из элементов, но это не всё. На этом всё заканчивается. Железнодорожники пытаются поджимать, но при этом делают это не совсем организованно. Одна группа идёт вперёд, вторая — создаёт глубину атаки, всё идёт хаотично. На всё это наслаиваются и травмы. Проблем много, вопрос — с кого спрашивать. Там огромный тренерский штаб, но кто несёт ответственность?» — заявил Гуренко RT.

Ранее сообщалось, что Гуренко считает отсутствие лидеров одной из главных проблем «Краснодара».

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