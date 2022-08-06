Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко считает отсутствие лидеров одной из главных проблем «Краснодара».

«Мне кажется, проблемы «Краснодара» кроются в резком омоложении команды. Сейчас её будет постоянно колбасить. Удачные игры будут чередоваться с провальными. На мой взгляд, переход стоило делать более плавным. Сейчас у «быков» нет лидеров, дядек в раздевалке, которые могли бы подсказывать молодым. Матвей Сафонов — лидер на своей позиции. Но лидер команды — немного иная вещь», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко упрекнул футболистов «Локомотива» за частые споры с судьями.