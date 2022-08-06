Гуренко упрекнул футболистов «Локомотива» за частые споры с судьями

Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко упрекнул игроков столичного клуба за частые споры с судьями.

«Мне всегда импонировала игра Дмитрия Баринова. В каком бы он ни был состоянии, он всегда бился, максимально выкладывался. Но сейчас мне кажется, что даже он играет без эмоций. Хотя иногда и получает ненужные фолы. Бросается в глаза, что «Локомотив» очень много спорит с судьями, не по делу расходует эмоции. Ребята не стараются играть в футбол, а постоянно апеллируют к арбитрам. Зачем это нужно? Сейчас есть VAR, рефери сами разберутся», — заявил Гуренко RT.

Ранее сообщалось, что Гуренко считает, что столичный клуб играет без эмоций.