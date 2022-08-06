Гуренко: «Локомотив» играет без эмоций

Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что столичный клуб играет без эмоций.

«Мне кажется, Юрий Павлович Сёмин наиболее точно охарактеризовал нынешнее состояние «Локомотива». Он сказал, что физически команда абсолютно не готова к чемпионату. Лично присутствовал на игре с «Пари НН», где достаточно было просто переключиться со второй передачи на третью, чтобы взять три очка. Но в итоге железнодорожники отдали победу», — заявил Гуренко RT.

Он также подчеркнул, что в игре «Локомотива» не чувствовалось колоссального желания победить.

«Мне кажется, «Локомотив» играет без эмоций. Тяжело даже Дмитрию Баринову, которого считаю мотором команды. Если рассматривать каждую встречу в отдельности, то с «Пари НН» команда потеряла два очка, с «Ростовом» — приобрела одно. А в противостоянии с «Зенитом» всё встало на свои места. Я понимаю, могут быть проблемы в плане селекции. Но не подготовить команду физически… У тебя может не быть классных исполнителей, как в «Зените», но мастерство можно компенсировать физической подготовкой. Если футболисты в хорошей форме, могут выполнять требования наставников, то они будут способны конкурировать. Но по тем же возможностям «Ростов» и «Пари НН» явно уступают «Локомотиву», а результат об этом не говорит», — заключил Гуренко.

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