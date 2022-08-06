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Дубль Олусегуна помог «Краснодару» обыграть «Локомотив» в матче четвёртого тура РПЛ

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«Краснодар» одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Олусегуна помог «Краснодару» обыграть «Локомотив» в матче четвёртого тура РПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:0.

Мячи забили Кристиан Рамирес (78-я минута) и Олакунле Олусегун (84-я и 95-я (90 + 5)).

Краснодарский клуб занимает четвёртое место в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Локомотив» расположился на 13-м.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру железнодорожников на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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