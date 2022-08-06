Дубль Олусегуна, выстрел Рамиреса и сейвы Сафонова: «Краснодар» разгромил «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ

«Краснодар» разгромил «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ благодаря трём мячам, забитым в концовке. На 78-й минуте счёт дальним ударом открыл защитник Кристиан Рамирес. А ближе к финальному свистку Олакунле Олусегун дважды убежал к чужим воротам и переиграл Даниила Худякова. Железнодорожники так и не сумели огорчить Матвея Сафонова. Голкипер совершил несколько сейвов и записал себе в актив первый в сезоне матч на ноль.

К очному матчу «Краснодар» и «Локомотив» подошли не в лучшем состоянии. Южане в трёх первых турах набрали всего четыре очка, обыграв только опустившийся на последнее место «Урал» и едва не уступив «Факелу». Железнодорожники вовсе взяли два, а на прошлой неделе потерпели разгромное поражение от «Зенита».

Вряд ли поклонники команды ожидали, что она на старте сезона расположится в шаге от зоны вылета. После такого начала подопечным Йозефа Циннбауэра кровь из носу требовалась победа, но добыть её было непросто, даже если бросить взгляд на статистику. Красно-зелёные не побеждали в Краснодаре с 2016-го и в последних пяти противостояниях четырежды проиграли.

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В довершение всех бед после матча в Санкт-Петербурге они остались без дисквалифицированного полузащитников Дмитрия Баринова и травмированного флангового защитника Максима Ненахова, который составил компанию в «лазарете» Лукасу Фассону.

В результате экспериментальную пару опорных составили 20-летний Артём Карпукас и универсальный Станислав Магкеев. На краях же обороны ожидаемо расположились Дмитрий Живоглядов и Наир Тикнизян.

Также гости сумели серьёзно удивить соперника, выпустив на острие не Франсуа Камано, а новичка Ивана Игнатьева. В двух предыдущих играх он довольствовался только выходами на замену в концовке. Разумеется, в команде рассчитывали, что форвард подойдёт к матчу с родным коллективом, который покидал не без скандала, с особым настроем.

«Краснодар», напротив, обошёлся без потерь. Более того, в преддверии встречи вернулся в строй форвард Джон Кордоба. Правда, в заявку он всё же не попал. Зато с первых минут появился на поле отбывший дисквалификацию Александр Черников.

Болельщики ждали от двух молодых команд яркого футбола, но первый тайм скорее обманул их ожидания. Куда чаще, чем атаковать, соперники вступали в жёсткие единоборства. Особенно этим грешили южане. Далеко не всегда у них получалось делать это по правилам, и ещё до перерыва «горчичники» получили Эдуард Сперцян, Алексей Ионов и Сергей Волков. Лишь чудом остался без карточки всегда заряженный на борьбу Черников.

Неудивительно, что в родных стенах донельзя мотивированные хозяева владели мячом намного больше оппонента (65 %), а по истечении получаса данный показатель вовсе достигал 75 %. Однако воплотить преимущество в голы не удалось.

Подопечные Александра Сторожука пытались искать свободные зоны в чужих оборонительных построениях. В качестве главной «болевой точки» они изначально выбрали левый полуфланг, где техничный Олакунле Олусегун и Сперцян доставляли серьёзные неудобства Живоглядову и Тину Едваю.

Но до проникновений в чужую штрафную дело практически не доходило. В результате хозяева угрожали воротам Даниила Худякова исключительно с дальней дистанции. Особенно запомнился неприятный выстрел Ираклия Манелова, с которым молодой голкипер справился не без труда.

Однако «Локомотив» в ответ не предложил почти ничего. Складывалось впечатление, что команда действовала излишне осторожно и даже не пыталась включать фирменный прессинг, больше заботясь о собственных тылах.

Казалось, должен был проявить себя получивший шанс Игнатьев, но он был абсолютно незаметен и совершенно не цеплялся за мяч. Справедливости ради, форвард его до перерыва практически не получал. Надёжно закрыт был и главный «дирижёр» гостей Антон Миранчук.

Проблемная линия обороны «Краснодара» играла на удивление слаженно и спокойно и только раз вынудила Матвея Сафонова проявить своё мастерство. После передачи из глубины Вильсон Изидор выскочил на рандеву с вратарём, но тот своевременно сократил дистанцию и парировал удар лицом.

В перерыве Циннбауэр с помощниками провели закономерную замену. Место абсолютно незаметного и вдобавок «повисшего» на карточке Миранчука занял Камано. «Локомотив» перешёл на схему с двумя нападающими, хотя гвинеец расположился чуть в глубине.

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Перестановки сразу же принесли свои плоды, да и соперник начал допускать ошибки и провалы в центральной зоне, которые оборачивались быстрыми встречными атаками. В ходе одной из них Игнатьев едва не огорчил бывший коллектив. После мягкого заброса в исполнении Камано он, открывшись между двух защитников, практически с линии вратарской головой пробил в дальний, но Сафонов чудом среагировал.

А спустя пару минут один из главных героев противостояния храбро бросился в ноги Изидору и, получив удар по голове, долго не мог прийти в себя. К счастью, серьёзного повреждения удалось избежать и вратарь остался на поле.

Постепенно игра вновь выровнялась. Матч всё больше разбивался на эпизоды, и не было ощущения, что кому-то в этот вечер удастся забить. К тому же отлично действовал и Худяков. Он выручил партнёров после неприятного выстрела Олусегуна с линии штрафной.

Однако в итоге судьбу встречи решил один эпизод. За 12 минут до финального свистка практически не подключавшийся к атакам Рамирес решился на дальний выстрел в ближний угол. Худяков оказался к этому не готов и, хотя и коснулся снаряда, не смог преградить ему путь в сетку.

Пропустив, «Локомотив» фактически сдался. Железнодорожники пошли вперёд всей командой, забыв об обороне, чем с удовольствием воспользовались быстрые футболисты соперника. В первую очередь это касается Олусегуна.

Нигериец провёл на поле весь матч, но в концовке дважды нашёл в себе силы, чтобы убежать от оппонентов и отправить мяч в створ. Причём в первом случае он не оставил шансов свежему Сергею Бабкину. Примечательно, что для форварда эти голы стали первыми в карьере в составе «Краснодара».

Таким образом, южане одержали вторую победу подряд в РПЛ и пятую в последних шести домашних встречах с красно-зелёными. Москвичи, в свою очередь, остались на 14-й строчке, а в воскресенье рискуют опуститься в зону вылета.