Ориентир для Уткина и Комличенко: самые результативные связки центральных полузащитников и нападающих РПЛ в XXI веке

На старте сезона Даниил Уткин и Николай Комличенко стали одними из самых обсуждаемых футболистов чемпионата России. За три тура партнёры по «Ростову» организовали три гола в ворота соперников, причём все — после розыгрыша штрафных. Если центральный полузащитник и нападающий продолжат в том же духе, то уже в осенней части выполнят «гроссмейстерскую» норму и войдут в число лучших дуэтов РПЛ в XXI веке.

Всего три матча потребовалось футболистам «Ростова» Даниилу Уткину и Николаю Комличенко, чтобы не только заставить говорить о себе как о перспективной связке, но и сделать весомую заявку на попадание в историю РПЛ. За последние 22 года в чемпионате России было зафиксировано лишь 27 случаев, когда один игрок ассистировал другому пять и более раз за сезон. Причём в последние два года никому не удавалось превзойти планку в четыре гола. Не покорилась она ни звёздному дуэту форвардов «Зенита» Артёму Дзюбе и Сердару Азмуну, ни Рифату Жемалетдинову с Фёдором Смоловым.

Случай Уткина и Комличенко немного выделяется из общей массы, ведь здесь речь идёт о взаимодействии между представителями середины поля и атакующей линии. Чаще сверхрезультативные пары образуют либо два центрфорварда, как в случае с Халком и Дзюбой, либо нападающий и вингер, снабжающий его навесами и прострелами с фланга. И это естественно, ведь в завершающей фазе наступления оба оказываются в одной или соседних зонах. При этом примеров, подобных Даниилу и Николаю, не так много — лишь шесть, причём в двух из них в роли плеймейкера выступал легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов.

Дмитрий Лоськов → Михаил Ашветия («Локомотив»), 2003 год, 5 голов

На самом деле бывший капитан железнодорожников трижды помогал своим партнёрам отличиться пять раз за первенство. Но если в 2002 году главным адресатом его передач неожиданно стал фланговый защитник Вадим Евсеев, то в двух последующих сезонах он подносил снаряды форвардам. И в первом случае стать его одноклубником повезло Михаилу Ашветии. Первую половину чемпионата тот провёл в составе «Алании» и ни разу не поразил ворота противника, после чего летом перебрался в «Локомотив».

И рядом с Лоськовым его прорвало. В первом же матче он воспользовался передачей хавбека и огорчил ЦСКА, а затем отметился ещё семь раз, причём четырежды — с пасов Дмитрия. Одним из самых памятных стал матч с «Шинником» (6:1), в котором не самый габаритный грузинский форвард (180 см) дважды забил со второго этажа. И в обоих случаях радиоуправляемые кроссы раздавал именно атакующий полузащитник красно-зелёных.

Дмитрий Лоськов → Дмитрий Сычёв («Локомотив»), 2004 год, 5 голов

Надолго Ашветии не хватило. Уже в следующем первенстве он провёл на поле лишь 755 минут и не забил ни одного мяча, а вместо него обязанности завершителя атак взял на себя Дмитрий Сычёв. Один из самых талантливых футболистов России того времени вернулся на родину после неудачной попытки закрепиться в «Марселе» и с ходу принялся штамповать голы.

В дебютном сезоне за «Локомотив» он стал лучшим бомбардиром, отметившись 15 точными ударами, треть из которых стала возможной благодаря Лоськову. Причём впервые связка сработала уже в стартовом туре, когда хавбек исполнил заброс на 50 м. Тот получился не совсем точным, но вышедший за пределы штрафной голкипер Евгений Сафонов не рассчитал отскок, из-за чего мяч перелетел через него. Нападающий «Локомотива» воспользовался таким подарком и оформил дубль.

Тот сезон стал одним из самых успешных в карьере как одного, так и другого футболиста. Сычёв установил личный рекорд по голам, а Лоськов хоть и забил всего четырежды, 16 раз ассистировал партнёрам. Чаще он делал это лишь в 2003 году (18). В итоге феноменальная форма лидеров позволила «Локомотиву» на одно очко обойти ЦСКА и второй раз в истории завоевать золото чемпионата России. Следующего триумфа поклонникам красно-зелёных пришлось ждать 14 лет.

Жано Ананидзе → Артём Дзюба («Ростов»), сезон-2013/14, 5 голов

За свою многолетнюю карьеру Дзюба нередко находился в ситуациях, когда по тем или иным причинам терял место в старте и был вынужден доказывать свою профпригодность в аренде. И эти поездки почти всегда были крайне успешными. В 2010 году он отправился в «Томь» и именно там впервые пробил планку в десять мячей за сезон, а спустя восемь лет конфликт с Роберто Манчини вынудил его поехать в «Арсенал». И в Туле он настолько впечатляюще провёл заключительную часть первенства, что у Станислава Черчесова не осталось иного выбора, кроме как взять его на домашний мундиаль.

Не менее впечатляющим стал и первый вояж в «Ростов», в ходе которого будущий капитан сборной России наколотил 17 голов и отдал четыре передачи в 28 матчах. И в этом ему помогал другой игрок «Спартака» — Жано Ананидзе. В декабре 2012-го тот порвал мениск и хотя уже в феврале вернулся в строй, постоянного места в составе не имел, поэтому также был вынужден временно покинуть Москву.

Под руководством Миодрага Божовича грузинский полузащитник выдал самый впечатляющий отрезок с точки зрения статистики и с девятью результативными передачами поделил третью строчку в списке лучших ассистентов Премьер-лиги. Причём пять раз адресатом был его партнёр по «Спартаку». Как и Уткин, Ананидзе легко отыскивал в штрафной габаритного нападающего и выдавал на него точные навесы, чем тот трижды воспользовался. Но не только Жано сумел по максимуму использовать способности форварда. В том же сезоне Дзюба пять раз забивал и с пасов Тимофея Калачёва. И тот вполне мог оказаться в топе этого рейтинга, если бы не был фланговым хавбеком.

Алан Дзагоев → Сейду Думбия (ЦСКА), сезон-2011/12, 7 голов

Неудивительно, что чуть более привлекательные показатели игроки РПЛ продемонстрировали в рамках переходного чемпионата, ведь тогда команды провели 44 матча вместо привычных 30. Во многом благодаря этому именно тогда сразу двум связкам удалось превзойти отметку в пять голов за сезон.

Одна из них сформировалась в составе ЦСКА — бронзового призёра первенства, на тот момент обладавшего феноменальным составом. И по праву главными действующими лицами в нём были ивуарийский форвард Сейду Думбия и российский полузащитник Алан Дзагоев, на всех парах мчавшийся к одному из самых ярких моментов в карьере — Евро-2012. На том турнире он отличится трижды и поделит первое место в гонке бомбардиров с Криштиану Роналду, Марио Балотелли, Фернандо Торресом, Марио Гомесом и Марио Манджукичем.

Пока же он помогал Думбия стать лучшим бомбардиром РПЛ и третий раз подряд преодолеть отметку в 20 голов за сезон. В том «полуторном» первенстве форвард отличился 28 раз — чаще он поражал ворота соперников лишь в «Янг Бойз». Причём три результативные передачи Дзагоев исполнил в октябрьском матче со «Спартаком» из Нальчика, запомнившимся хет-триком нападающего за 11 минут. Тогда россиянин раздавал пасы на любой вкус: сначала эффектным кивком головы довёл подачу с фланга до Сейду, затем вывел его один на один с голкипером, а завершил всё эффектной «стеночкой» с нападающим.

Данни → Александр Кержаков («Зенит»), сезон-2011/12, 7 голов

В тот же период образовался ещё один мощный дуэт, отказавшийся уступать Дзагоеву и Думбия. Правда, он оказался недолговечным. Все голы пришлись на период с апреля по сентябрь, после чего сначала наступило затишье, а затем тяжёлую травму получил португалец. В феврале Данни во второй раз порвал крестообразную связку и пропустил не только остаток того чемпионата, но и начало следующего. А его функции на себя взяли Роман Широков и Сабольч Хусти.

По-своему уникальной эту связку делает тот факт, что ни один из мячей не был забит в результате верховой подачи. Хоть Кержаков и не мог похвастаться габаритами (176 см), но нередко забивал головой. В том сезоне он трижды замыкал подачи с флангов, но Данни предпочитал отдавать ему исключительно в ноги, причём зачастую делал это в ключевых встречах. Например, в дерби двух столиц со «Спартаком», завершившемся разгромом москвичей — 3:0. Тогда Александр оформил дубль с пасов партнёра.

Павел Мамаев → Фёдор Смолов («Краснодар»), сезон-2015/16, 9 голов

Что касается звёздной пары футболистов «Краснодара», то чемпионат семилетней давности оказал неодинаковое влияние на развитие их карьер. Да, для обоих он остаётся самым успешным с точки зрения результативности. Но если Смолов после этого ещё раз становился лучшим бомбардиром РПЛ, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок (а ведь была ещё аренда в «Сельту» и голы «Реалу» и «Барселоне»), то для Мамаева то первенство стало единственной яркой вспышкой, после чего всё пошло по наклонной. Сначала был провал на Евро-2016 и последовавшая за ним история с шампанским, потом череда травм и не самых продуктивных сезонов, а затем попадание в тюрьму. И с тех пор Павел уже не блистал на высоком уровне, а в настоящий момент и вовсе находится без клуба.

Сейчас его 10 голов и 13 передач за турнир могут показаться чем-то невероятным, но тогда Мамаев действительно демонстрировал феноменальный уровень и уступил по системе «гол + пас» лишь своему одноклубнику Смолову (27) и Халку (33). Особенно яркими стали для него домашние встречи с «Динамо» и «Уралом». В первой Павел записал на свой счёт по два гола и передачи, а во второй оформил ассистентский хет-трик. В роли завершителя ожидаемо предстал Фёдор.

Любопытно, что в том чемпионате все свои 20 голов Смолов забил исключительно с игры и каждый раз пользовался помощью партнёров. И это объясняется не столько тем фактом, что он является зависимым нападающим, сколько стилем «быков», делавших акцент на эффектных многоходовых комбинациях. Нападающему ассистировали девять разных футболистов, но никто не мог подобраться к показателям Мамаева.