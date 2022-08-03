Игнатьев — о шансах «Пари НН» в РПЛ сезона-2022/23: команда умеет постоять за себя

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев ответил на вопрос, сможет ли «Пари НН» бороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.

«У команды есть характер, есть моменты, без которых спорт, и футбол в том числе, немыслим. Если команда не умеет постоять за себя и за результат, не будет проявлять всё то, из чего складывается этот результат, то, конечно, будет тяжело говорить о реальной борьбе», — цитирует Игнатьева «Советский Спорт».

81-летний специалист считает, что «Пари НН» в первых трёх матчах чемпионата удалось сделать всё, что «поможет команде выгрызать во встречи» с лидерами РПЛ.

«Игра и победа в каждом эпизоде – залог успеха. Футбол состоит из микроэлементов, когда кто-то противостоит своему визави. Кто больше выиграет этих моментов, тот в конечном счете и должен одержать победу», — заключил Игнатьев.

«Пари НН» после трёх туров с двумя очками занимает 13 место в РПЛ. Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и столичным ЦСКА (2:2), а также уступила подмосковным «Химкам» (0:3).

Ранее Игнатьев сравнил нового главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова с экс-наставником команды из Нижнего Новгорода Александром Кержаковым.











