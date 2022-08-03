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Борис Игнатьев сравнил Галактионова с экс-тренером «Пари НН» Кержаковым

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев сравнил нового главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова с экс-наставником команды из Нижнего Новгорода Александром Кержаковым.
Борис Игнатьев сравнил Галактионова с экс-тренером «Пари НН» Кержаковым
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Концепция игры, конечно, отличается от всего, что привносил Кержаков. У Галактионова более комбинационная модель. Саша хотел идти по простому пути, благодаря которому можно проще добиться результата и сохранить место в Премьер-лиге, рассчитывая, что уже дальше будет выстраиваться здание — от этого фундамента», — цитирует Игнатьева «Советский Спорт».

По его мнению, Галактионов пытается решать две задачи: спортивную (в виде набора очков) и творческую.

«В этом принципиальное отличие работы двух тренеров», — пояснил 81-летний специалист.

«Пари НН» по итогам трёх туров чемпионата России набрал два очка.

Под руководством Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Галактионов совмещает должность главного тренера в «Пари НН» и в молодёжной сборной России.

Ранее Галактионов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России с московским ЦСКА.

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