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Тренер «Пари НН» Галактионов — о ничьей с ЦСКА: сродни победе

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Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.
Тренер «Пари НН» Галактионов — о ничьей с ЦСКА: сродни победе
  • РИА Новости

«Во втором тайме ребята поверили в себя и проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и, безусловно, заслужили эту ничью, которая по эмоциональной составляющей сродни победе», — цитирует Галактионова пресс-служба «Пари НН».

По его мнению, команда из Нижнего Новгорода по содержанию игры не уступала ЦСКА.

«Однако нам необходима стабилизация игры, чтобы этот пазл собрался. А для этого нужно время», — заключил он.

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:2. В составе ЦСКА мячи забили Фёдор Чалов (14-я минута) и Константин Кучаев (22-я). У «Пари НН» дубль оформил Тимур Сулейманов (60-я, 85-я).

Нижегородский клуб отыгрался с 0:2.

ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» по итогам трёх туров набрали по семь очков. Команда из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям вышла в лидеры.  

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Пари НН».

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