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Мостовой рассказал, кто из игроков «Спартака» мог бы заиграть в Европе

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил перспективы футболистов «Спартака» в Европе.

«Кто мог бы заиграть в Европе из «Спартака»? Все иностранцы. Другое дело, что Промес туда ездил уже. Вернулся туда, где попроще. Вряд ли он туда поедет снова», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что полузащитник Виктор Мозес сможет заиграть в средней команде любого чемпионата. По его словам, Шамар Николсон и Кристофер Мартинс будут на лидирующих позициях в РПЛ.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.

Красно-белые с семью очками идут на втором месте РПЛ. «Урал» (ноль очков) располагается на 16-строчке в турнирной таблице.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия провёл полноценную тренировку перед матчем с «Уралом».

 

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