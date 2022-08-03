Джикия провёл полноценную тренировку перед матчем с «Уралом»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, возможно, примет участие в матче четвёртого круга чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

Защитник столичного клуба 3 августа провёл полноценную тренировку, сообщает пресс-служба «Спартака».

29-летний футболист получил травму и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1).

31 июля защитник пропустил домашнюю игру третьего тура с «Оренбургом».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.

Красно-белые с семью очками идут на втором месте РПЛ. «Урал» (ноль очков) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба.





