Салихова жёстко отреагировала на слухи об изменениях в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба.

«Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!» Но журналисты и блогеры диванные только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят. Дай им повод — они назначат Червиченко президентом, Смородскую — вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером — Мостового», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что «Спартак» выиграл Кубок России с Ваноли, а с Абаскалем удачно начал сезон. По её словам, в команде отличная атмосфера и все работают на общий успех.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Федуна на посту президента «Спартака».