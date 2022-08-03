Дефицит центральных защитников: чем обусловлена аномально высокая результативность в стартовых турах РПЛ

В первых трёх турах чемпионата России по футболу команды забили 82 мяча, установив новый рекорд национального первенства на этом отрезке. Однако главная причина высокой результативности кроется не столько в уровне атакующих футболистов и желании коллективов действовать первым номером, сколько в их проблемах в центре обороны. Только этим летом Премьер-лигу покинули несколько сильных защитников, и компенсировать их отсутствие за счёт доморощенных игроков пока не удаётся.

Качественный центральный защитник в футболе всегда считался дефицитным товаром, причём это касается не только России, но и Европы. Только этим летом «Бавария» заплатила почти €80 млн за Маттейса де Лигта, а «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» были вынуждены пустить солидную часть трансферного бюджета на покупку Лисандро Мартинеса и Жюля Кюнде. Но если гранды Старого Света имеют возможность приглашать топовых игроков обороны, имеющих солидный опыт выступлений в ведущих первенствах континента, то клубы РПЛ практически лишились такой возможности. Более того, за последние несколько месяцев страну покинули много футболистов, найти достойную замену которым крайне сложно.

Чемпионат России уже лишился Самуэля Жиго, Пабло Кастро, Фабио Бальбуэны, Ивана Ордеца, Ярослава Ракицкого, Филиппа Уремовича, Жуниора Алонсо и Уроша Спаича, из-за чего у нескольких топ-команд возникли серьёзные сложности с организацией игры в защите. И особенно это заметно по «Краснодару», чей яркий атакующий стиль лишь обнажает проблемы в этой линии. За три матча подопечные Александра Сторожука пропустили семь мячей, а могли и разменять второй десяток, если бы не невероятные сейвы Матвея Сафонова. И сейчас «быкам» не позавидуешь: из-за травм они лишились Егора Сорокина и Кайо Панталеана, поэтому в ближайшее время будут вынуждены полагаться на Вячеслава Литвинова и Сергея Бородина — дуэт воспитанников клуба, пока явно недотягивающий до уровня элитного дивизиона.

Немногим лучше ситуация и у других сильнейших команд страны. Тот же «Локомотив» усилился бразильцем Лукасом Фассоном, но тот получил тяжелейшую травму и выбыл из строя до марта, вследствие чего в пару к Тину Едваю пришлось ставить Станислава Магкеева. И первый блин вышел комом. Железнодорожники хоть и продержались первый тайм, но во втором «поплыли» и позволили «Зениту» забить пять мячей. «Динамо» в третьем туре пропустило на два меньше, но и соперник был в разы слабее. «Факел» не может похвастаться ни сильным составом, ни прогрессивным стилем, а результативные атаки возникли не столько благодаря их удачным действиям, сколько из-за неразберихи в обороне бело-голубых. Первый совместный матч свежеприобретённого Роберто Фернандеса и Сабы Сазонова явно прошёл не так, как планировалось.

Нехватка центральных защитников наблюдается и у «Спартака» с ЦСКА. У первых Жиго пытается заменить Никита Чернов — футболист несколько иного уровня, неплохо проявлявший себя лишь в коллективах калибра «Крыльев Советов» и «Урала», вторые же и вовсе вынуждены ставить в тройку непрофильных игроков. Рядом с Игорем Дивеевым располагаются номинально фланговые футболисты — Бахтиёр Зайнутдинов и Кирилл Набабкин. И если в первых двух турах эта связка работала, то в третьем дала сбой. Под давлением «Пари НН» трио армейцев растерялось и оказалось причастно к двум голам в свои ворота.

По сути, из лидеров российского футбола полный порядок в своей штрафной лишь у «Зенита», но это легко объяснимо. В отличие от конкурентов, петербуржцы сохранили в обойме финалиста чемпионата мира 2018 года Деяна Ловрена и выкупили у «Сочи» прогрессировавшего Родригао. При этом на скамейке остаются уже имеющие опыт выступления в ЛЧ Дмитрий Чистяков и лидер прошлого сезона по проценту выигранных единоборств Нуралы Алип. Нет сомнений, что при необходимости действующие чемпионы могли взять ещё кого-либо на эту позицию, но в условиях отсутствия еврокубков это не требуется.

Однако пример «Зенита» лишь подтверждает, что в России проблема с центральными защитниками стоит особенно остро, ведь местные клубы по тем или иным причинам не могут вырастить высококлассных представителей этого амплуа. За последние годы на высокий уровень удалось выйти лишь Игорю Дивееву, в то время как у других его коллег по молодёжке пока не получилось раскрыться. Роман Евгеньев не закрепился в «Динамо» и отправился в «Крылья Советов», Павел Маслов осел в запасе «Спартака», а значившийся в «Сочи» Никита Калугин пошёл на понижение в «Нефтехимик». В старте «Ростова» стабильно появляется Данила Прохин, но назвать его одним из сильнейших в первенстве пока трудно.

Да, в РПЛ выступают несколько качественных «чистильщиков» среднего возраста, но они скорее исключение из правила. К таковым можно отнести Георгия Джикию, Максима Осипенко и того же Чистякова, но этого крайне мало на 16 клубов РПЛ. Вследствие этого команды остаются перед выбором: доверять воспитанникам и терять в качестве или приглашать иностранцев. И если скованные в финансах середняки не могут позволить себе тратить миллионы на легионеров, то лидеры выбирают второй вариант.

Наиболее активно усиление на эту позицию ищут «Динамо» и ЦСКА. Первые уже успели пригласить Фернандеса, а в скором времени могут оформить сделку по Сесару Монтесу. Если верить СМИ, 25-летний мексиканец обойдётся москвичам в €11 млн — и это при отсутствии опыта выступлений в Европе. Всю карьеру он провёл в «Монтеррее», с которым стал чемпионом страны и дважды выиграл Кубок. Что касается сборной, то назвать его непререкаемо основным сложно. В 2022 году он появлялся на поле в семи матчах из 12, а в четырёх даже не попадал в заявку. Не исключено, что это было обусловлено намерением Херардо Мартино посмотреть ближайший резерв, но факт остаётся фактом.

Двух легионеров планируют приобрести и армейцы. Сообщается, что они уже выкупили 70% прав на 20-летнего уругвайца Хоакина Сосу из «Насьоналя», а также договорились о трансфере Лисандро Магальяна из «Аякса». В отличие от молодого коллеги, аргентинец обладает солидным опытом и успел попробовать себя в испанской Примере, итальянской Серии А и бельгийской Про-лиге, где защищал цвета «Алавеса», «Кротоне» и «Андерлехта» соответственно.

Также по теме Один в поле воин: как Сафонов спасает «Краснодар» и превращается в сильнейшего вратаря страны Матвей Сафонов стал одним из главных героев стартовых туров чемпионата России по футболу. Несмотря на семь пропущенных мячей, голкипер...

Разумеется, на фоне покупок тех же Жиго, Бальбуэны и Едвая эти новички смотрятся не слишком впечатляюще, но у российских команд нет иного выбора. Сейчас они вынуждены обращать внимание на латиноамериканский рынок, на котором ранее закупали лишь исполнителей в атаку. Но при отсутствии возможности приобрести качественных легионеров из Европы это остаётся чуть ли не единственным выходом из положения. Да, есть ещё страны СНГ и Сербия, но в первых не так просто найти квалифицированных спортсменов, а представители второй предпочитают строить карьеру, например, в Бельгии или Италии.

При этом необходимо понимать, что нынешняя геополитическая ситуация не только серьёзно осложняет процесс приглашения европейцев, но и способствует увеличению трат на иностранцев в целом. В мире понимают, что российские команды практически не имеют других возможностей для укрепления обоймы, поэтому требуют за своих футболистов компенсацию выше рыночной стоимости. И если условные «Динамо» и ЦСКА готовы пойти на такое, то «Торпедо» и «Факел» — нет. Поэтому в этих коллективах в обороне выступают исключительно отечественные игроки.

Всё это даёт повод предполагать, что нынешний сезон может стать одним из самых зрелищных за долгое время. Обилие голов всегда позитивно влияло на интерес к матчам, а сейчас есть все предпосылки к сохранению результативности на высоком уровне. Однако оценить это исключительно как положительный момент всё же нельзя.